鹿島は16日、鹿嶋市内のクラブハウスで練習を再開した。20日は敵地・埼スタで浦和と対戦。22年から7試合連続で引き分けが続くライバル対決に臨む。練習後に取材に応じたMF樋口雄太は「アウェーを感じるスタジアムなので、それに負けないようなプレーを示さないといけない。最後は気持ち。どれだけ勝ちたい気持ちを表現するかで勝敗に決着がつく」と敵地に乗り込む心構えを示した。戦術面のポイントに挙げるのは攻撃的な守備だ