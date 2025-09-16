志尊淳のアニバーサリー写真集『final』が2025年12月9日（火）にマガジンハウスより発売される。9月15日（月）より予約受付が開始された。 【画像】志尊淳のアニバーサリー写真集『final』の中身をチラ見 「一瞬一瞬を大切に、今を生きる」その想いを胸に俳優人生を駆け抜けてきた志尊淳にとって、30代の幕開けとなった2025年はさらに飛躍する1年となった。ファンのことを一番に想う彼だからこそ、7