北京市で10日から開催されていた2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）が14日に閉幕した。同日に開かれた記者会見では、開催期間に建築や情報技術、金融といった分野の成果が900件以上に達したことが明らかになった。また、アイルランドや世界知的所有権機関（WIPO）といった85の国や国際組織が出展し、イベント開催を行うなど、国際的に幅広い参加があり、盛況となった。北京市商務局の張華雨（ジャン・ホアユー）副局長は