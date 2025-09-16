中国東部の浙江省寧波市の野菜卸売市場では9月に入ってから、「氷菜」が飛ぶように売れています。氷菜の呼び名は、葉の表面に氷の粒が付着しているように見えることに由来します。口にするとひんやりとして爽やかで、シャキシャキするのが特徴で、1日当たり500キロも売れており、寧波市民に人気の「食欲をそそる前菜」の地位を獲得しました。寧波野菜卸売市場では毎朝、箱詰の氷菜が入荷すると、小売業者がたちまち集まってきます