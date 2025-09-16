櫻坂46四期生が表紙を飾る「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社）が9月27日に発売される。 【写真】櫻坂46・四期生の9名を見る 今号には4月に櫻坂46四期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実が登場。 YouTubeにて公開されている四期生ドキュメンタリー「櫻坂46四期生物語－いま、わたしたちに、できること－