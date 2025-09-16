Ê¡²¬¸©·Ù¤¦¤­¤Ï½ð¤Ï16Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÅÄ¼ç´ÝÄ®¤Ç8·î16Æü¤«¤é9·î14Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶õ¤­²È¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤é¤ì¤Æ¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¡¢µ®¶âÂ°¤òÅð¤Þ¤ì¤ë¿¯ÆþÅð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£