昭和のヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライター、丸山圭子が最新アルバム「彩色兼美」を10月25日にリリースする。デビューから53年、通算25枚目のアルバムとなるが、丸山は「初心を思い出しながら今の自分らしさを出した1枚に仕上がった」と手応えを語った。今年「どうぞこのまま」のヒットから50年の節目を迎えた。新譜は全10曲を収録する。「月影」は澄み切ったピアノのソロ伴奏に、男女の切なくも激