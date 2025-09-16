オーストラリア１部のメルボルン・ビクトリーは現地９月16日、元スペイン代表MFフアン・マタの加入を発表。背番号は「64」に決定した。マタは、これまでバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど欧州の強豪クラブで活躍し、日本のヴィッセル神戸に所属した経験も。昨季はオーストラリア１部のウェスタン・シドニー・ワンダラーズでプレーしていた。スペイン代表ではW杯やEUROも経験するなど豊富な実績を持