¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ßÎ¾´´»öÄ¹¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î©Ì±¤¬»²±¡Áª¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿µëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄÂÎÀßÃÖ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¿¹»³»á¤¬µ­¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£