文化放送定例会見が16日、都内の同局で行われ、10月から歌手氷川きよしがパーソナリティーを務める「氷川きよし〜KII NIGHT〜」（10月1日スタート、水曜午後8時）を放送すると発表した。同局での冠レギュラーは3年ぶり。氷川は00年のデビューから同局で初の冠番組「氷川きよし箱根八里の二時半次郎」がスタート。歌手活動休養前の22年12月まで続けてきた。今回の番組では、氷川が自然体でリスナーの言葉に耳を傾け、素直な言葉で