立川競輪のＦ?「山口健治杯」が１６日に開幕した。バンクで熱戦が展開される中、場内では地元立川所属のガールズレーサー増茂るるこ（３３＝東京）がキッチンカー「ベビーカステラる。」を出店していた。先日の立川Ｆ?開催時（６〜８日）にキッチンカーデビューを果たした増茂が、今シリーズも３日間、場内でベビーカステラのキッチンカーを出店する。そもそも、なぜキッチンカーを始めたのか。「今後についていろいろ考えた時