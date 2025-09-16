俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）が６月６日の封切りから９月１５日までの公開１０２日間で、観客動員１０１３万５９９８人、興行収入１４２億７２７３万１３００円記録したと１６日、配給の東宝が発表した。さらに今月２７日から１０月１５日にタイ・バンコクで開催されるタイ・バンコク国際映画祭のクロージング作品として上映されることが決まった。吉沢演じる主人公・立花喜久雄が大物歌舞伎俳優に引き取ら