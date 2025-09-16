韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）のポストシーズン出場に危機感を示した。「ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」スポーツ紙の報道によると、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は2025年9月15日、報道陣の取材に対応し、ポストシーズンを見据えた上で、キムの打撃の課題を指摘した。具体的には、「彼は守備と走塁は優れているが、