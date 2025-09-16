自民党総裁選挙の告示まであと6日となる中、林官房長官は「政治経験と実績を全て使い仕事をする」と立候補の意向を表明しました。林官房長官「(石破首相の）気持ちを受け継いで、しっかりとこの党をリードし、この国のかじ取りをとってまいりたい。そういう決断を固めさせていただきました。この経験や実績を全て使って、この国のために仕事をしたい」林長官はこれまでつとめた官房長官、外務大臣、防衛大臣などの経験をいかし、「