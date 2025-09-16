音楽とアートのフェスティバル「オハラ☆ブレイク’２５ＡＧＯＧＯ愛し合ってるかい」が２７日、福島・猪苗代湖畔天神浜で行われる。「オハラ☆ブレイク」は２０１５年に初めて開催された。「大人の文化祭」を目指し、音楽、舞台、美術、写真、映画、小説、ファッション、食など様々なジャンルで活躍する表現者が集う。今年は忌野清志郎が、ＲＣサクセションの一員としてデビューしてから５５周年となるのを記念し、清