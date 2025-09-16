「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）西幕下４４枚目の海真（２３）＝田子ノ浦＝が納谷（大嶽）と対戦。突き出して、１勝１敗とした。立ち合いから一方的に前進。名古屋場所は重度の肺炎で入院し、４休から３連勝。海真は表情を変えず「先場所より番付を落としているので、上を目指すには、これで喜んではいられない」と前を向いた。はたき込みなど引き技を得意とするが、師匠の田子ノ浦親方（元幕内隆の鶴）からは