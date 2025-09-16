YOASOBIが、ファッションブランド・doubletとコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」を、10月13日に開催するZOZOTOWN20周年記念イベント＜ZOZOFES＞DAY2の会場で販売することが決定した。なお、会場での販売は、10月13日限定で、購入には＜ZOZOFES＞DAY2の公演チケットが必要となっている。◆YOASOBI 画像本コレクションは、「夜遊び」をテーマにデザインしたTシャツとフーディー