文化放送田中博之社長が16日、都内の同局で定例会見を行い、今月いっぱいで「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午後1時）からの卒業を発表したタレント壇蜜（44）に感謝を述べた。壇蜜は「ゴールデンラジオ」を8年間務め、それ以前にも、13年から23年まで自身の冠番組「壇蜜の耳密」を務めていた。田中社長は「言葉選びがすてきな方」とし、「ひとつひとつのお仕事に真剣に取り組んで、使われる言葉が聞く人に優しく、何