アルコール度数5％の日本酒、月桂冠「アルゴ」シリーズから、缶入りタイプ「月桂冠 アルゴ 日本酒5.0」と、「月桂冠 アルゴスパークリング 日本酒5.0」が新登場。2024年に登場したアルコール度数5%の日本酒「アルゴ」。新しいラインアップとして、飲みきりサイズのアルミ缶入りタイプ、そして爽快感とキレの良さが魅力のスパークリングが登場。月桂冠 アルゴ 日本酒5.0（缶製品）180mL缶 255円（+税）爽やかでフルーティな味わいで