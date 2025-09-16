文化放送の定例社長会見が１６日、都内の同局で行われ、１１月４日からｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利と原嘉孝が「レコメン！」（月〜木曜・後１０時）の火曜パーソナリティーを担当することを発表した。初回は２人で登場し、その後は週替わりで出演する。佐藤は「生放送はしゃべっちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよっていうのを思う存分ぶつけてみます」とコメント。「３時間もあるので、途中ガス欠