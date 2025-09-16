四国電力本店 四国電力が16日、コミュニケーションアプリ「LINE」を通じて毎月の電気料金や使用量などを知らせるサービスを始めました。客の利便性向上が目的です。 四国電力のWebサービス「よんでんコンシェルジュ」の公式アカウントを友達追加し、「よんでんコンシェルジュ」とLINEのID連携を行うことで、毎月の電気料金や使用量、キャンペーンなどの情報をLINEのメッセージから知ることが