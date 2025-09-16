¡Êº¸¤«¤é¡ËÀÄÌÚÍ´Æà¡¢³ÀÆâàáÎ°¡¢Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢NHKÇÕ¡Ê11·î7¡¢8Æü¡¦Âçºå¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¿·¤¿¤Ë½÷»Ò¤ÎÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ÈÃË»Ò¤Î³ÀÆâàáÎ°¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤´À¾µÜFSC¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÀÆâ¤Ï¥·¥Ë¥¢GP¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë¡£Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿1ÏÈ¤Î¤¦¤Á½÷»Ò¤Ï¹ñÆâÁª¹Í²ñ¡¢ÃË»Ò¤ÏÁª¹Í²ñ¤È9·î¾å½Ü