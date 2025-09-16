【MLB】ドジャース5ー6フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】大谷、チャンス拡大の痛烈ツーベースヒットドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席でチャンスを広げるツーベースヒットを放った。前日の試合では6打数1安打で連続出塁記録を19試合に、そして自己新記録となるシーズン135得点目をマークしていた大谷。この日の第1打席は過去通算2打数無安打のフィリーズ