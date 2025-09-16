女優小池栄子（44）が、15日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「イラッとすること」について語った。この日の番組は、小池と俳優向井理（43）早乙女太一（33）がゲスト出演。“非関西人”の3人に向けて“関西人あるある”を紹介し、関西人は「イラチ（せっかち、短気）」であるとの話題になった。街頭インタビューでは、ある女性が「体調が悪い」と言ったら、夫が「俺も体調