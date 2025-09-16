サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」から、待望の新作、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」コレクションを発売する。ディズニー作品を彩る悪役たちにインスパイアされたキャラクターが登場する「ディズニー ツイステッドワンダーランド」。ゲーム内で登場する各寮をイメージしたカラー、モチーフをサマンサタバサプチチョイスのアイテムに表現した。各