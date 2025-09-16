「ビジネス向けのブルゾンセットアップ」青山商事は、程よいきちんと感を演出し、ビジネスシーンでも安心して着用できるディテールにこだわった“ビジネス向けのブルゾンセットアップ”を9月11日から「洋服の青山」主要300店およびオンラインストアで発売した。レディースアイテムとしてブルゾンを発売するのは今回が初めて。今年の夏は、8月末にも関わらず各地で40℃を観測し、9月上旬においても35℃を越える猛暑日が続いている。