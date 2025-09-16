「セカンドストリート神戸三宮店」外観ゲオホールディングスのグループ会社であるセカンドストリートは9月12日、「セカンドストリート神戸三宮店」をコンセプトショップとしてリニューアルオープンした。同ショップは、「THE PORTFOLIO WARDROBE」をコンセプトに、ファッション感度の高い神戸ならではの上質なリユース品を通じて、消費者のスタイルや個性を表す自分だけのファッション探しを提案する。今後も、さまざまなアイテム