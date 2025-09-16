JRグループ各社は、日本国籍の海外在住者に対する「ジャパン・レール・パス」引換証の発売期間を延長した。発売期間は2027年12月31日まで、日本国内での引き換え期間は2028年3月30日まで。発売期間は当初、今年12月31日までとされていた。大人の普通車用は7日間50,000円・14日間80,000円・21日間100,000円、グリーン車用は7日間70,000円・14日間110,000円・21日間140,000円となる。小人用は半額となる。利用資格は、日本の旅券と在