千趣会の通販事業ベルメゾンは、人気の綿混あったかインナー「Hotcott（ホットコット）」シリーズにおいて、通常品（綿95％の綿混あったかインナーシリーズと比較）と比べ約4倍の水分率も持つ生地を開発し、うるおいを追求した「シルク混ホットコット」を9月16日からベルメゾンネットで販売を開始する。また、昨年初登場し好評の綿100％「ふんわりコットン」シリーズは、シアー素材など素材にこだわった新商品を揃え、「きこまぬコ