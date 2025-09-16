20度のリーグ制覇を誇る、イングランド屈指の名門が窮地に立たされている。マンチェスター・ユナイテッドは現地９月14日、プレミアリーグ第４節で、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。０−３で完敗し、力の差を見せつけられた。４部のグリムズビーに敗れたカラバオカップ２回戦を含め、今季開幕から５試合を戦ってわずか１勝。しかもリーグ戦での得点は、相手のオウンゴールとPKを除けば、１点に留まっている。ブライ