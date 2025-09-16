佐世保市を中心とした「広域都市圏」が協議会を開き、ハウステンボスの髙村社長が “滞在型観光” に向けた取り組みを提案しました。 （ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長） 「ハウステンボスと地域を文字通りつないでいくような、アンバサダーを地域に作っていく」 協議会を開いたのは、佐世保市を中心に長崎と佐賀の12の市や町でつくる「西九州させぼ広域都市圏」です。 テーマは、“滞在