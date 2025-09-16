G大阪はあす17日、ホームでACL2初戦・東方戦（香港）を行う。クラブにとっては21年シーズン以来のアジア舞台。初の挑戦となるMF名和田我空（19）は、キャリアを切り開く覚悟を示した。鳴り物入りで神村学園（鹿児島）から入団したが、5月21日のルヴァン杯磐田戦以降は出場機会なし。今季の最大目標に掲げていたU―20W杯のメンバーからも落選した。チームメートのGK荒木琉偉には「頑張ってこいよ」とエールを送ったが「今年1年