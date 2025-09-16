◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはフィリーズとの延長戦までもつれた接戦を落としました。ナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのカイル・シュワバー選手と、ドジャースの大谷翔平選手との直接対決3連戦の初戦として注目が集まったこの試合。ドジャースは初回、そのシュワバー選手に53号ソロホームランを浴びて先制を許しました。1点を追いかける3回裏、1アウト1、3塁の場面でムー