「ドジャース５−６フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースが延長戦の末に敗れ、連勝が２で止まった。この日試合がなかったナ・リーグ西地区パドレスとのゲーム差が２に縮まった。勝ったフィリーズは同東地区２連連続優勝が決まった。ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。大谷は初回の第１打席は見逃し三振。０−１の三回１死三塁での第２打席は四球を選び２０試合連続出塁とし、ベッツの同点犠飛