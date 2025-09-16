セブン‐イレブン･ジャパンは、「濃厚バニラのカスタードシュー」「たっぷりホイップのダブルシュー」「濃厚カスタードのエクレア」の3品を、9月16日から順次リニューアル発売する。これまでに寄せられた意見を参考に、より満足度がアップするよう、それぞれの商品のこだわりを進化させた商品に仕上げた。クリームだけではなくシュー生地にもこだわり、口どけの良さを追求し、クリームとの一体感を生み出している。さらに、店頭で