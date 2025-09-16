青学大陸上競技部の原晋監督が、初の大舞台に挑んだ?教え子?の走りを振り返った。世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場発着）の男子マラソンでは、青学大のＯＢで現在も指導をする吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が出場。２５キロ手前から遅れをとると、最後までペースを戻せずに３４位だった。同日に都内で行われた「ａｄｉｄａｓＨｏｕｓｅＴｏｋｙｏｓｅｓｓｉｏｎ」に出席した原監督は「今回は卒業