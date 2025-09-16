3打数1安打2四球で打率.281、今季最長20試合連続出塁【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打1四球で打率.281となった。今季最長を更新する20試合連続出塁。チームはナ・リーグ東地区首位のフィリーズに延長戦で敗れ、連勝は2で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「10」のま