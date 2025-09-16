同点で迎えた9回のド軍の攻撃【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）大事な局面で疑惑の判定が飛び出した。ドジャースが15日（日本時間16日）に本拠地で迎えたフィリーズ戦で、9回の球審の判定を巡り、球場もネット上のファンも騒然となる場面が飛び出した。ドジャースが1点を負う9回にアンディ・パヘス外野手のソロで同点に。その後、大谷が四球で出塁し2死一塁で打席にはムーキー・ベッツ内野手が