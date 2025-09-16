【モデルプレス＝2025/09/16】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが14日、料理用アカウントのInstagramを更新。初めて作ったウフマヨについて投稿した。【写真】新しい学校のリーダーズRIN、初挑戦の料理公開◆新しい学校のリーダーズRIN、初挑戦ウフマヨ披露RINは「はじめてウフマヨを作った。母に写真を送ったら、『なんだっけ！うふふみたいな名前のやつ！』と言われて うふふとなった」とコ