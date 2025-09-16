モテるからと調子に乗りすぎたせいで、結果的に出会いをつかめず後悔している人もいるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性234名に聞いたアンケートを参考に「『私はモテる』と自信過剰だったときの失敗」をご紹介します。【１】「待っていればいい男が寄ってくる」と選り好みした結果、誰とも付き合えなかったこと「いい人も結構いたのになぁ…」（30代女性）というように、あとで逃がした魚の大きさに気づくケースも