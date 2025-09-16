ロックのカリスマ・矢沢永吉（７６）と、米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が１５日放送のＮＨＫ「ＭＵＳＩＣＳＰＥＣＩＡＬ矢沢永吉ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」に出演。２０年ぶりの再会を果たした。２人が初めて会ったのは２００６年に同局で放送された対談「英雄の哲学」だった。再会した矢沢は「あのときイチローさんってこんなに自分の気持ちみた