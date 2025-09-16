早産で生まれた息子はNICUに。昼間は面会で気が紛れるポジョ(@harupojo)さんも、夜になると他の赤ちゃんの声に眠れない夜を過ごします。産後の病室で何を思い、涙を流したのでしょうか。初めて孫と対面したご両親の反応は、とても心温まるものでした。。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『赤ちゃんが低体重でNICUに入院した話』をどうぞごらんください。