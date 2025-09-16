【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１５日（日本時間１６日）、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、五回に右翼線二塁打を放って３打数１安打、２四球だった。九回に今季１９個目の盗塁となる二盗を決めた。２０試合連続出塁を記録した一方、王手をかけていた２年連続の５０本塁打の達成はお預けとなった。ドジャースは延長十回、５―６で敗れた。フィリーズはナ・リーグ東地区優勝を決め