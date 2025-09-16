¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎEEZ¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ë¤¢¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤ÇÃæ¹ñÅö¶É¤¬¡¢Â¿¿ô¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤¬°ãË¡Áà¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤¬º£·î10Æü¡¢¹ñ¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Î´ûÀ®»ö¼Â²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï16Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤Ç°ãË¡¤ÊÁà¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò