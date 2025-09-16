お笑いコンビ「TKO」の木下隆行さんが9月14日、自身のXを更新。移住先のタイで撮影した動画が不謹慎だったとして、「正直知らなかったです、すいません」と謝罪しました。【写真】「正直知らなかったです、すいません」謝罪の投稿（全文）9月からタイに移住し、芸能活動を行うことを発表していた木下さん。この日はバンコク市内にある仏教寺院前で、オレンジ色の布を僧衣のように身にまとい、片方の肩は胸元あたりまで肌を露出