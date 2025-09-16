À±Ìî¸»¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÀ±Ìî¸»¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×MV¡Ë ´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç»£±Æ¡£À±Ìî¼«¿È¤Î¤Û¤«¥è¥ó¥¸¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÏ©¾å¤ä²Æ¤ÎÍÛ¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÉÖÆ¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òË¾¤à¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶&#1254