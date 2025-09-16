＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終日は、金澤志奈が18番パー4のプレーオフ1ホール目で桑木志帆を破り、地元開催のメジャー大会で悲願の初優勝を果たした。師と仰ぐ申ジエから18番で祝福され「勝てた嬉しさと待っていてくれたことにこみ上げるものがあった」と涙を流した。【写真】金澤志奈のクラブを詳細チェック！申ジエとはここ3年、オフ合宿