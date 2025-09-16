菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。難コース・大洗ゴルフ倶楽部で4日間を戦い抜いたメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で寄せられたたくさんの応援に対し「ありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。【写真】菅沼菜々もランクイン！「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！大会は5オーバー・36位タイでフィニッシュ。「曲がって大変だったりしましたが、パターとアプローチの感覚が良くて、最終日