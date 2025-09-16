＜日本シニアオープン事前情報◇16日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦が18日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイングプロ野球・読売ジャイアンツの元監督、原辰徳氏が特別承認選手として今大会に初出場。その予選は伊澤利光、プラヤド・マークセ