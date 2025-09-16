俳優の吉沢亮（31）主演の映画「国宝」が、9月15日までの公開102日間で観客動員数が1000万人突破したと、配給元の東宝が16日に発表した。興行収入は142億円を突破した。上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。邦画実写としては22年ぶりに100億円を突破し、歴代邦画実写で「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジ